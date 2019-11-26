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Первую леди США освистали на молодежном саммите
Источник материала: Партизан
Первую леди США Меланию Трамп освистали на молодежном саммите, который 26 ноября проходил в Балтиморе.
Продолжалось это в течение всего её 5-минутного выступления.
Речь Мелании Трамп была посвящена проблеме в сфере здравоохранения, в том числе и смертельным последствиям злоупотребления наркотиками.
Однако аудитория негативно восприняла появление на мероприятии первой леди. Такого с ней еще не случалось, отмечает theguardian.com.
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Первую леди США Меланию Трамп освистали на молодежном саммите, который 26 ноября проходил в Балтиморе.
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