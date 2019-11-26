Ужас! Гродненец обратился в больницу, его не приняли - он умер в нескольких шагах от приемного покоя!









Известно, что накануне вечером умерший приходил в приемный покой центра. В тот вечер врачи решили, что состояние здоровья пациента не представляет угрозы жизни и не требует неотложной медицинской помощи. Ему сказали прийти утром, чтобы решить вопросы о дальнейшем лечении.





Sputnik главврач Гродненского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Максим Воронко. "Мужчина обратился ночью. В это время как раз шел прием тяжелого пациента. Мужчине сказали, что можно прийти утром, лечь в больницу и спокойно лечиться. Он согласился и ушел. Обратившийся мужчина вел себя адекватно, не был в психозе. Его состояние не требовало неотложной медицинской помощи", – рассказалглавврач Гродненского областного клинического центра "Психиатрия-наркология"





Увы, медики явно поторопились с выводами - утром в среду, 27 ноября, примерно через три с половиной часа после обращения в приемный покой, мужчину обнаружили уже мертвым.





Тело находилось на территории учреждения здравоохранения, то есть НЕСЧАСТНЫЙ, КОТОРЫЙ ЯКОБЫ НЕ НУЖДАЛСЯ В НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, УМЕР ПОЧТИ СРАЗУ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ БОЛЬНИЦЫ!







