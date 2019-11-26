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Ужас! Гродненец обратился в больницу, его не приняли - он умер в нескольких шагах от приемного покоя!

27.11.2019 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мертвого мужчину нашли на территории областного клинического центра "Психиатрия-наркология" в Гродно утром в среду



Известно, что накануне вечером умерший приходил в приемный покой центра. В тот вечер врачи решили, что состояние здоровья пациента не представляет угрозы жизни и не требует неотложной медицинской помощи. Ему сказали прийти утром, чтобы решить вопросы о дальнейшем лечении.

"Мужчина обратился ночью. В это время как раз шел прием тяжелого пациента. Мужчине сказали, что можно прийти утром, лечь в больницу и спокойно лечиться. Он согласился и ушел. Обратившийся мужчина вел себя адекватно, не был в психозе. Его состояние не требовало неотложной медицинской помощи", – рассказал Sputnik главврач Гродненского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Максим Воронко.

Увы, медики явно поторопились с выводами - утром в среду, 27 ноября, примерно через три с половиной часа после обращения в приемный покой, мужчину обнаружили уже мертвым. 

Тело находилось на территории учреждения здравоохранения, то есть НЕСЧАСТНЫЙ, КОТОРЫЙ ЯКОБЫ НЕ НУЖДАЛСЯ В НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, УМЕР ПОЧТИ СРАЗУ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ БОЛЬНИЦЫ!
 
Теги: Гродно
 
 
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Мертвого мужчину нашли на территории областного клинического центра "Психиатрия-наркология" в Гродно утром в среду
 
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