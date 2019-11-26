Лукашенко хочет освободить осуждённых за наркотики. Кстати, скоро выборы

Источник материала: KYKY

В Беларуси придумывают новую систему, по которой будут бороться с преступлениями, связанными с наркотиками. С таким заявлением выступил замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, пишет «БелТА».

Со слов Мицкевича, еще в конце октября президент поручил разработать новые подходы в применении наказаний за наркотики – и поставил дедлайн до 1 января 2020 года. Так, оценка работы правоохранительных органов должна стать более объективной. «Работа правоохранителей должна строиться не на как можно большем задержании мелких сбытчиков, а выявлении крупных каналов поставки наркотиков и лабораторий. Целью должна быть не очередная галочка в отчете, а снижение количества смертей от передозировки наркотиков», – объяснил Мицкевич.

Лукашенко также приказал проверить людей, которые отбывают тюремные сроки. «Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу», – сказал замглавы администрации.

Есть вариант помилования тех, кто «случайно оступился», но с нюансами: «Если родственники возьмут на себя ответственность за этих людей, то это будет один из критериев, по которому будет приниматься индивидуальное решение о помиловании. Если они не воспользуются этим шансом и снова возьмутся за свое, то, конечно, ответственность будет очень суровая», – подытожил Валерий Мицкевич.

Да, кстати: выборы президента Беларуси пройдут летом 2020 года. Лукашенко уже обещал выдвигать свою кандидатуру. Просто говорим.