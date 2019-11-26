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От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше сотни человек получили государственные награды из рук премьер-министра Беларуси по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.
Среди награжденных – представители нефтехимической, промышленной, транспортной отраслей, а также науки, культуры и искусства со всей страны – от рабочих до министров. Большинство из них удостоились медалей «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины». 11 человек получили благодарность Президента Беларуси.
Наталья Дементьева, актриса Белорусского государственного академического музыкального театра:
Иван Румянцев, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс»:
Виктор Борисенко, доктор физико-математических наук, профессор:
Особо отметили Бориса Пивеню. Учащийся колледжа из Новогрудка получил награду «За спасенную жизнь». Подросток вытащил из воды пенсионерку, которая провалилась под лед, пытаясь поймать свою собаку.
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От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси
Новости Беларуси. Больше сотни человек получили государственные награды из рук премьер-министра Беларуси по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24...
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