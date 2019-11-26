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Вышел первый выпуск белорусского шоу со стендап-комиками «Свой Stand Up»

27.11.2019 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на платформе VOKA запустили новый комедийный проект «Свой Stand Up». Его участники — резиденты белорусского стендап-клуба Standup Comedy Hall.

Фото: предоставлено Stand-Up Comedy Hall

В новой программе будут говорить со зрителями обо всем, что имеет отношение к жизни современных белорусов — но через призму юмора. Героями нового шоу стали десять комиков: Дмитрий Нарышкин, Андрей Щегель, Павел Родевич и Степан Манкевич, Катя Ефимова, Виталий Петрашко и Евгений Буракевич, а также Владимир Шабанов, Тарас Никитин и Евгения Яночкина.

У многих из них за плечами большой опыт работы на сцене и комедийный материал, накопленный за годы. А еще — умение подмечать детали и видеть смешное во многих вещах.

— Идея нашего нового шоу — показать, что в окружающей нас реальности достаточно поводов для улыбки. И даже к проблемам, которых тоже хватает, можно и нужно относиться с юмором. Участники шоу «Свой Stand Up» подадут хороший пример, который, мы надеемся, окажется заразительным, — прокомментировал запуск нового проекта на VOKA заместитель директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Первый выпуск доступен по ссылке (бесплатно, необходимо лишь авторизироваться). Всего выйдет пять серий шоу, которые будут выходить на VOKA по средам.

Все концерты Stand-Up Comedy Hall (ул. Куйбышева, 45) собраны здесь

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на платформе VOKA запустили новый комедийный проект «Свой Stand Up». Его участники - резиденты белорусского стендап-клуба Standup Comedy Hall.
 
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