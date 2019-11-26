Закрывается для движения участок дороги по ул. Федотова

Источник материала: Пинский Вестник

Временно закрывается движение по ул. Федотова на участке от пешеходного перехода, расположенного вблизи перекрестка ул. Первомайская – ул. Федотова, до въезда к жилому многоквартирному дому по ул. Федотова, 2 в связи с производством работ по объекту «Реконструкция водовода по ул. Первомайской на участке от ул. Федотова до ул. Савича в г. Пинске. 3 очередь».

Определен срок производства работ с 18.00 часов 29 ноября до 7.00 часов 2 декабря 2019 года с обязательным оповещением всех заинтересованных сторон и граждан через средства массовой информации.

Восстановлением нарушенных элементов благоустройства занимается Государственное предприятие «Пинскводоканал».