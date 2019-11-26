Социальное такси: доставит быстро и в любую точку

Источник материала: Пинский Вестник

Причем по весьма демократичной цене: километр пробега обходится в 53 копейки, один час простоя - в 8 рублей 20 копеек. И, что крайне важно, салон автомобиля оборудован подъемным устройством для инвалидных колясок и креплениями для них.



А теперь несколько слов о тех, кто имеет право пользоваться услугами социального такси. Это инвалиды I и II групп; неработающие инвалиды III группы; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста; нетрудоспособные одинокие пожилые граждане; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; семьи, воспитывающие двоих и более малолетних детей, родившихся одновременно, проще говоря --- двойняшек, тройняшек и так далее; граждане, состоящие на обслуживании в центре.



- Чтобы заказать такси, достаточно позвонить по телефону: 65-04-97, но сделать это нужно минимум за день до планируемой поездки, - предупреждает специалист по социальной работе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения г.Пинска Светлана ЧАЛАЯ. - Данная услуга востребована пинчанами.



И ничего удивительного, ведь люди, испытывающие трудности или ограничения при передвижении, ездят в различные учреждения, в первую очередь, конечно, медицинские, санаторно-курортного типа, реабилитационные, а также на дачные участки в сезон, на кладбища, в том числе и в Торгошицах. Курсирует такси не только по городу и району, бывают заказы и далеко за пределы нашего региона. Так, в последнее время, к примеру, становятся популярными коллективные поездки в церковь святого Архангела Михаила, что в Сынковичах на Гродненщине, на Туровскую землю.



Раньше, чтобы добраться куда-то по неотложным делам, маломобильным людям приходилось прибегать к помощи родственников или знакомых, вызывать обычное такси, что было и дорого, и не очень удобно. Ситуация коренным образом изменилась шесть лет назад, когда на улицах города появился беленький микроавтобус с яркой радугой на борту и надписью: «Мир открыт для всех» и поездки для людей с ограниченными возможностями стали более комфортными.



Наталья КИРКОВЕЦ



Фото из открытых источников