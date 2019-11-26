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Праздник к нам приходит

27.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Праздник к нам приходит

На центральной площади г.п. Вороново полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Здесь собирают каркас главной елки района. Его заполнят около 300 живых елочек. В этом году световое оформление символа Нового года дополнят более десяти светодиодных шаров. Кроме того, напротив Вороновского районного центра культуры и народного творчества установят светящийся шар размером 205 на 150 см. Напротив магазина «Родны кут» появится композиция из трех оленей высотой от 80 до 120 см. Новогоднюю иллюминацию дополнят консоли в виде светящихся веток со звездочками, которые установят на уличных фонарях вдоль ул. Советской. Еще работники РУП ЖКХ готовят сюрприз под елочку. Какой? Пока секрет. Приходите на открытие и сами все увидите. Когда? Сообщим дополнительно. Следите за публикациями на нашем сайте и в группах в соцсетях.

 
 
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На центральной площади г.п. Вороново полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Здесь собирают каркас главной елки района. Его заполнят около 300 живых...
 
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