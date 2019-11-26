По следам совещания у Президента: как в Беларуси изменится борьба с наркотиками и возможно ли помилование для осужденных

Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси разрабатывают комплекс мер для более эффективного противодействия наркопреступности. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

С чего все начиналось?

Около пяти лет назад Беларусь накрыла волна ужасных смертей подростков от спайсов. Чтобы срочно остановить эту пугающую тенденцию, в 2014 году в стране приняли достаточно жесткие, но в то же время прогрессивные меры борьбы с наркопреступностью. Они были закреплены в декрете №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». Ужесточение наказания за распространение наркотиков и возможность работать на упреждение позволили переломить ситуацию, поставить заслон на пути распространения спайсов.

«Угроза очень серьезно нарастала, и глава государства принял решение собрать совещание, обсудить все возможные меры, которые надо принимать. С учетом всего это и был подписан соответствующий документ, — рассказал Валерий Мицкевич. — Мы пошли по пути работать на упреждение: еще где-то только изобрели новое вещество, а мы его очень оперативно включаем в список запрещенных, и за его распространение уже предусматривается уголовная ответственность».

В итоге за прошедшие пять лет число наркопреступлений сократилось в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних — примерно в 5 раз. «Решение Президента дало свои результаты. Наркоугроза была приостановлена, но никуда не делась», — отметил заместитель главы Администрации.

Что сейчас?

В течение пяти лет правоприменительную практику в стране анализировали. По словам Валерия Мицкевича, в Администрацию Президента все эти годы поступало много обращений: как со стороны осужденных, так и от людей, чьи родственники пострадали или погибли от употребления наркотиков. О всех случаях докладывалось главе государства.

За эти годы были выявлены новые угрозы и тенденции в сфере борьбы с наркопреступностью, а также недостатки в законодательстве. В конце октября все это обсудили на специальном совещании у Александра Лукашенко. В результате глава государства поручил разработать дополнительные подходы в борьбе с наркопреступностью . «К 1 января 2020 года точки над «i» должны быть расставлены», — подчеркнул он на совещании.

Валерий Мицкевич пояснил, что стоит задача организовать более объективную оценку работы правоохранительных органов. «Сегодня мы ведем статистику по количеству зарегистрированных преступлений, числу осужденных, количеству изъятого вещества. Работа оценивается по этим критериям. А если мы возьмем такие критерии, как количество погибших от передозировки, число несовершеннолетних лиц, вовлеченных в наркоманию, то это более серьезные и объективные критерии. Из них надо исходить», — подчеркнул он.

Работа правоохранителей должна строиться не на как можно большем задержании мелких сбытчиков, а выявлении крупных каналов поставки наркотиков и лабораторий. Целью должна быть не очередная галочка в отчете, а снижение количества смертей от передозировки наркотиков.

Стоит ли осужденным ожидать помилования?

«Исходя из принципа справедливости Президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу», — рассказал заместитель главы Администрации.

По его словам, также возможно помилование «случайно оступившихся». Однако здесь будет индивидуальный подход. «Если родственники возьмут на себя ответственность за этих людей, то это будет один из критериев, по которому будет приниматься индивидуальное решение о помиловании, — пояснил Валерий Мицкевич. — Если они не воспользуются этим шансом и снова возьмутся за свое, то, конечно, ответственность будет очень суровая».

Ежегодно в мире от наркотиков погибают свыше 200 тыс. человек. По оценкам ООН, наркотики сейчас употребляет каждый двадцатый человек на планете — примерно 250-300 млн человек. Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки произошел в 2014 году.

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