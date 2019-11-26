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Слуцкие активисты официально обратились в райисполком с просьбой понизить бордюры

27.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкие активисты официально обратились в райисполком с просьбой понизить бордюры
   Фото: Руслан Березовский

Активисты инициативной группы «Чистый Слуцк» отправили коллективное письмо в райисполком с просьбой понизить высокие бордюры в городе. На официальный ответ, что в этом году нет средств, инициативная группа отправила письмо в Слуцкое ЖКХ и попросила в грядущем году внести в план эти работы.

Инициативная группа «Чистый Слуцк» обратилась в Слуцкий РИК с коллективным письмом за подписью 312 человек, в котором они просили понизить бортовой камень на тротуарных дорожках по некотором улицам города. По их мнению, слишком высокие бордюры стали препятствием для определённых слоёв общества.

На письменное обращение пришёл ответ, что в этом году бюджет не располагают такими средствами, но этот вопрос будет рассмотрен при формировании плана работ ЖКХ на 2020 год. Кроме того, коммунальщики подробно отчитались о проделанной в текущем году работе: на улучшение двух бордюров было потрачено 3 698,64 рублей.

Слуцкие активисты официально обратились в райисполком с просьбой понизить бордюры

В свою очередь активисты написали обращение в Слуцкое ЖКХ, ссылаясь на ответ исполкома, и попросили внести понижение бордюров в план на 2020 год. Об этом активист Виталий Амелькович написал в группе «Чистый Слуцк» во Вконтакте.

— Цитата: "Вопрос выполнения работы по снижению бортового камня пешеходных дорожек в г. Слуцке будет рассмотрен при формировании плана работы Слуцкого ЖКХ на 2020 год", — сообщил Амелькович. — Это основное, на наш взгляд, из ответа заместителя председателя Слуцкого райисполкома на коллективное обращение с требованием привести в соответствие с действующими нормами чрезмерно высокие бордюры в нашем городе.

Со своей стороны инициатива «Чистый Слуцк» дополнительно направила обращение директору КУП «Слуцкое ЖКХ» с просьбой в обязательном порядке внести в план работы этого предприятия на 2020 год работы по снижению бортового камня в местах, где высота бордюров не соответствует требованиям ТКП 45-3.03-227-2010 (02250).

— Я хочу не просто услышать обещания о том, что могут что-то сделать в 2020 году, а закрепить их официальными ответами властей, — подытожил Виталий Амелькович.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Активисты инициативной группы "Чистый Слуцк" отправили коллективное письмо в местный исполком с просьбой понизить высокие бордюры в городе. На официальный ответ,...
 
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