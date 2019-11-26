В штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе: дым может быть токсичным

Источник материала: СТВ

Новости США. В штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе: пострадали 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП над предприятием поднялось пламя в десятки метров.

Ударная волна выбила стекла зданий, расположенных в радиусе километра. Жители района вынуждены покидать свои дома. Есть опасения, что дым может быть токсичным.