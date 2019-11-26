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В штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе: дым может быть токсичным
Источник материала: СТВ
Новости США. В штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе: пострадали 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП над предприятием поднялось пламя в десятки метров.
Ударная волна выбила стекла зданий, расположенных в радиусе километра. Жители района вынуждены покидать свои дома. Есть опасения, что дым может быть токсичным.
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Новости США. В штате Техас прогремел взрыв на химическом заводе: пострадали 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП над...
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