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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства совершил посадку в Международном аэропорту «Манас» в Бишкеке.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства совершил...
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