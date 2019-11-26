Меркель не уйдет досрочно





mk.ru Такую возможность начали обсуждать после появления слухов об ухудшении ее здоровья, пишет





Меркель заявила, что ей и коллегам следует отработать положенный срок до конца.





"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сказала она в среду, выступая в бундестаге.



Напомним, Ангела Меркель возглавила правительство Германии в 2018 году уже в четвертый раз и должна проработать до 2021 года.





Она уже много лет возглавляет рейтинг американского журнала Forbes самых влиятельных женщин мира.