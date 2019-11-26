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Меркель не уйдет досрочно

27.11.2019 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о возможной досрочной отставке.


Такую возможность начали обсуждать после появления слухов об ухудшении ее здоровья, пишет mk.ru

Меркель заявила, что ей и коллегам следует отработать положенный срок до конца.

"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сказала она в среду, выступая в бундестаге.

Напомним, Ангела Меркель возглавила правительство Германии в 2018 году уже в четвертый раз и должна проработать до 2021 года. 

Она уже много лет возглавляет рейтинг американского журнала Forbes самых влиятельных женщин мира.
 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о возможной досрочной отставке.
 
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