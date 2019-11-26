Ученые объяснили, чем полезна еда после тренировки

Источник материала: Tut.by

Умеренная тренировка натощак может усилить пользу для здоровья от физической активности. К такому выводу пришли в новом исследовании британские ученые из Университета Бата, пишет The New York Times .

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В общем-то, любая тренировка улучшает наше здоровье. Но богатый научный и личный опыт показывает, что разные люди могут по-разному реагировать на одинаковые упражнения. Даже если каждый выполняет одинаковое их количество — кто-то быстрее худеет, кто-то получает больший контроль над уровнем сахара в крови и т.д. Ученые видят в этом влияние генетики, но питание тоже может играть роль.

Для работы мышцам нужно топливо: обычно в форме глюкозы или жира. Оно может поступать из последнего приема пищи — или из запасов организма. Если мы запасли слишком много жира, это может способствовать резистентности к инсулину, повышению уровня сахара в крови и повышению риска диабета 2 типа.

Британские ученые пригласили 30 волонтеров: мужчин с сидячим образом жизни — и разделили их на три группы. Первые жили как обычно — то есть были контрольной группой. Две другие стали заниматься физическими упражнениями: по утрам три раза в неделю катались на стационарных велосипедах в умеренном темпе, надевая мониторы и маски, которые отслеживали частоту сердечных сокращений и количество жира и глюкозы, которое волонтеры сжигали.

За два часа до тренировки они получали коктейль со вкусом ванили, только у одной группы это был нормальный напиток, а у второй — плацебо с аналогичным вкусом: по сути, вода, ароматизатор и ноль калорий. То есть они тренировались натощак, но не знали об этом. После тренировки группы меняли местами: первые получали плацебо, вторые коктейль.

Эксперимент длился шесть недель. Как и ожидалось, по отношению к контрольной группе те, что занимались, улучшили свое здоровье и уменьшили объем талии — хотя их вес мало изменился. Интересно, что те, кто тренировался на пустой желудок, сжигали в два раза больше жира за каждую тренировку — но в целом тратили столько же калорий, как и «позавтракавшая» группа. Просто энергию мышцы у них забирали за счет жира в организме. У них также более значительно улучшилась чувствительность к инсулину. При этом тренировка не давалась им тяжелее психологически.

Исследователи пришли к выводу, что больше пользы от одной и той же утренней тренировки можно получить, занимаясь натощак. В исследовании внимание уделялось чувствительности к инсулину, но не похудению. И, скорее всего, с вечерними тренировками эффект будет такой же — если пропустить обед.