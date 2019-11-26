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Нарушитель ударил полицейского в лицо - тот в ответ спустил собаку. Посмотрите, что она сделала
Источник материала: Tut.by
В калифорнийском округе Ориндж на видео попало задержание неадекватного мужчины, который не захотел разговаривать с патрульным, а после и вовсе ударил его в лицо. Тогда в дело вступил полицейский пес: посмотрите, как это происходило! Нарушителя задержали, ему предъявили несколько обвинений, в том числе в сопротивлении полиции.
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Нарушителя в итоге задержали.
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