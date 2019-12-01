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Конкурс на право выполнения городских автомобильных перевозок пассажиров организуют в Могилеве

27.11.2019 13:36 — Разное | Новости Могилева  
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Источник материала: Новости Могилева

Конкурс на право выполнения городских автомобильных перевозок пассажиров организуют в Могилеве

ОАО «АТЭК-Могилев» до 24 декабря нынешнего года организует проведение конкурса на право выполнения городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2. Такое решение принял Могилевский горисполком на основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Положения о порядке проведения конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 года

Конкурс будет проводиться по следующим лотам:
— маршрут № 2т «завод "Могилевтрансмаш"-улица Крупской-железнодорожный вокзал-улица Первомайская-улица Челюскинцев-поселок Буйничи-"Райагропромтехника" (в будние дни с 18.00 и в выходные дни — до "Могилевоблнефтепродукт")» — 3 единицы подвижного состава;
— маршрут № 3т «улица Кулибина-улица Крупской-железнодорожный вокзал-улица Первомайская-проспект Пушкинский-улица Павлова-УЗ "Могилевская больница № 1"-УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер"-станция Луполово» — 1 единица;
— маршрут № 6т «площадь Космонавтов-улица Космонавтов-улица Челюскинцев-улица Первомайская-проспект Мира-улица Космонавтов-улица Строителей-площадь Космонавтов (кольцевой)» — 4 единицы;
— маршрут № 12т «УЗ "Могилевская областная больница"-проспект Мира-улица Первомайская-железнодорожный вокзал-улица 30 лет Победы» — 4 единицы;
— маршрут № 23т УЗ «Могилевская областная больница»-проспект Мира-улица Королева-УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер»-УЗ «Могилевская больница № 1»-улица Павлова-проспект Пушкинский-улица Лазаренко-УЗ «Могилевская областная больница» — 2 единицы;
— маршрут № 29т «поселок Ямницкий-улица Челюскинцев-улица Первомайская-проспект Мира-улица Орловского-УЗ «Медицинская служба Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь по Могилевской области» (заезд на Виленский рынок ежедневно с 9.00 до 16.00) — 2 единицы;
— маршрут № 36т «поселок Малая Боровка (улица Кленовая)-проспект Димитрова-проспект Пушкинский-улица Островского-проспект Шмидта-улица Челюскинцев-улица Пионерская-проспект Мира-улица Минское шоссе» — 2 единицы.

Ред.

 
Теги: Могилев
 
 
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ОАО «АТЭК-Могилев» до 24 декабря нынешнего года организует проведение конкурса на право выполнения городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном...
 
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