Конкурс на право выполнения городских автомобильных перевозок пассажиров организуют в Могилеве

Источник материала: Новости Могилева

ОАО «АТЭК-Могилев» до 24 декабря нынешнего года организует проведение конкурса на право выполнения городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2. Такое решение принял Могилевский горисполком на основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Положения о порядке проведения конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 года