Облачение епископа Бостонского стало одиннадцатым артефактом Брестского краеведческого музея

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном краеведческом музее представили очередной редкий предмет из его коллекций в рамках проекта, посвященного 1000-летию Бреста. Артефактом ноября стало облачение епископа Бостонского, викария Восточно-Американской епархии Митрофана Зноско.

Один из учеников епископа вспоминал о нем так: «Жил батюшка жизнью своих пасомых, радуясь их радостями и скорбя их скорбями. Своих прихожан – «овец» – он знал и «звал их по имени, и они за ним шли, потому что знали голос его»… Пасомые отца Митрофана платили ему ответной любовью, что особенно выявилось на его отпевании, на которое издалека съехались его прихожане по Марокко, Германии и даже Бресту».

Судьба этого человека удивительна и сложна.

– В наших коллекциях есть много предметов, принадлежавших известным военачальникам, политическим и государственным деятелям. Но нам захотелось представить человека, немало сделавшего для нашего города в плане духовности и нравственности, – рассказывает Zarya.byзаведующая научно-экспозиционным отделом музея Нина Кириллова. – К сожалению, о нем у нас мало кто знает и помнит. Епископ Митрофан (в миру – Митрофан Константинович Зноско-Боровский) – уроженец Брест-Литовска. Он окончил русскую гимназию в Бресте-над-Бугом, учился на богословском факультете в Варшавском и Белградском университетах. В 1938 – 1944 гг. был настоятелем Свято-Николаевского Братского храма в Бресте. Находясь в эмиграции, служил священником в Германии, Австрии, Марокко. В 1959 – 2002 – настоятель Свято-Серафимовского храма в Си-Клиффе, штат Нью-Йорк (США), оставался им и после возведения в сан архиерея. До глубокой старости продолжал совершать богослужения и принимать активное участие в церковной жизни.

Интересна и история приобретения музеем облачения епископа Митрофана Зноско, в котором он служил до последних дней своей жизни. В 90-х годах прошлого века сотрудница Брестского областного краеведческого музея Галина Бируля взялась за изучение истории Брестской русской гимназии. В ходе поисков выпускников этого учебного заведения, она познакомилась с Анной Жоховой, дочерью Митрофана Зноско. Результатом этого знакомства, переросшего в дружбу, стала передача в фонды музея целого ряда предметов, книг, документов и фотографий...

Выставка будет работать до 4 декабря.