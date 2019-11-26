ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Облачение епископа Бостонского стало одиннадцатым артефактом Брестского краеведческого музея

27.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном краеведческом музее представили очередной редкий предмет из его коллекций в рамках проекта, посвященного 1000-летию Бреста. Артефактом ноября стало облачение епископа Бостонского, викария Восточно-Американской епархии Митрофана Зноско.

Облачение епископа Бостонского стало одиннадцатым артефактом Брестского краеведческого музея

Один из учеников епископа вспоминал о нем так: «Жил батюшка жизнью своих пасомых, радуясь их радостями и скорбя их скорбями. Своих прихожан – «овец» – он знал и «звал их по имени, и они за ним шли, потому что знали голос его»… Пасомые отца Митрофана платили ему ответной любовью, что особенно выявилось на его отпевании, на которое издалека съехались его прихожане по Марокко, Германии и даже Бресту».

Судьба этого человека удивительна и сложна.

– В наших коллекциях есть много предметов, принадлежавших известным военачальникам, политическим и государственным деятелям. Но нам захотелось представить человека, немало сделавшего для нашего города в плане духовности и нравственности, – рассказывает Zarya.byзаведующая научно-экспозиционным отделом музея Нина Кириллова. – К сожалению, о нем у нас мало кто знает и помнит. Епископ Митрофан (в миру – Митрофан Константинович Зноско-Боровский) – уроженец Брест-Литовска. Он окончил русскую гимназию в Бресте-над-Бугом, учился на богословском факультете в Варшавском и Белградском университетах. В 1938 – 1944 гг. был настоятелем Свято-Николаевского Братского храма в Бресте. Находясь в эмиграции, служил священником в Германии, Австрии, Марокко. В 1959 – 2002 – настоятель Свято-Серафимовского храма в Си-Клиффе, штат Нью-Йорк (США), оставался им и после возведения в сан архиерея. До глубокой старости продолжал совершать богослужения и принимать активное участие в церковной жизни.

Облачение епископа Бостонского стало одиннадцатым артефактом Брестского краеведческого музея

Интересна и история приобретения музеем облачения епископа Митрофана Зноско, в котором он служил до последних дней своей жизни. В 90-х годах прошлого века сотрудница Брестского областного краеведческого музея Галина Бируля взялась за изучение истории Брестской русской гимназии. В ходе поисков выпускников этого учебного заведения, она познакомилась с Анной Жоховой, дочерью Митрофана Зноско. Результатом этого знакомства, переросшего в дружбу, стала передача в фонды музея целого ряда предметов, книг, документов и фотографий...

Выставка будет работать до 4 декабря.

Облачение епископа Бостонского стало одиннадцатым артефактом Брестского краеведческого музея

Облачение епископа Бостонского стало одиннадцатым артефактом Брестского краеведческого музея

Облачение епископа Бостонского стало одиннадцатым артефактом Брестского краеведческого музея

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестском областном краеведческом музее представили очередной редкий предмет из его коллекций в рамках проекта, посвященного 1000-летию Бреста. Артефактом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вроде и зимы еще не было: двух рыбаков достали из-подо льда на Гомельщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика