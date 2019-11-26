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В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья

27.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дерево, как и любое живое существо, имеет определённый срок жизни. Бывает, что внешне здоровое, на самом деле опасное дерево, несёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей.

В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья

Определить степень опасности может специально созданная и наделенная полномочиями комиссия. Лишь после обследования специалистами и принятия ими решения, ПКУП "Коммунальник" или "ЖРЭУ г.Бреста" производят удаление аварийных деревьев.

В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья

Вместе с тем, сегодня в микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ производили посадку молодых деревьев.

В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья

Молодые ели и сосны хорошо приживаются на этой территории!

В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья

 
Теги: Брест
 
 
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