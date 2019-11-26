|
В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья
27.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дерево, как и любое живое существо, имеет определённый срок жизни. Бывает, что внешне здоровое, на самом деле опасное дерево, несёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей.
Определить степень опасности может специально созданная и наделенная полномочиями комиссия. Лишь после обследования специалистами и принятия ими решения, ПКУП "Коммунальник" или "ЖРЭУ г.Бреста" производят удаление аварийных деревьев.
Вместе с тем, сегодня в микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ производили посадку молодых деревьев.
Молодые ели и сосны хорошо приживаются на этой территории!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дерево, как и любое живое существо, имеет определённый срок жизни. Бывает, что внешне здоровое, на самом деле опасное дерево, несёт серьёзную угрозу для жизни и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)