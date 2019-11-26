В микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ высадили молодые деревья

Источник материала: Виртуальный Брест

Дерево, как и любое живое существо, имеет определённый срок жизни. Бывает, что внешне здоровое, на самом деле опасное дерево, несёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей.

Определить степень опасности может специально созданная и наделенная полномочиями комиссия. Лишь после обследования специалистами и принятия ими решения, ПКУП "Коммунальник" или "ЖРЭУ г.Бреста" производят удаление аварийных деревьев.

Вместе с тем, сегодня в микрорайоне Южный специалисты городского ЖКХ производили посадку молодых деревьев.

Молодые ели и сосны хорошо приживаются на этой территории!