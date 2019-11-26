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Государственные награды вручили лучшим представителям различных сфер деятельности
27.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны.
В списке награжденных - более 100 человек, добившихся успехов в различных сферах деятельности. Среди них есть и представители Брестчины.
В числе награжденных медалью Франциска Скорины - главный редактор Брестской областной газеты "Заря" Логвинович Александр Александрович.
Кроме того, медали «За трудовые заслуги» получили:
- тренер по спорту совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ Нестерук Валентина Федоровна;
- монтер пути Барановичской дистанции пути Барановичского отделения Белорусской железной дороги Клюкач Геннадий Степанович;
- начальник отделения почтовой связи Оберовщина Каменецкого участка почтовой связи головного подразделения Брестского филиала РУП «Белпочта» Олесиюк Светлана Владимировна;
- директор ОАО «Торгмаш» Раткевич Александр Ярославович.
Медаль за «За отличие в охране общественного порядка» - старший инспектор отдела таможенных операций и контроля №2 таможенного поста «Варшавский мост» Михалюк Наталья Сергеевна.
Благодарность Президента вручена начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам Пружанского района Басько Ирине Александровне и коллективу ОАО «Полесьежилстрой».
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны. В списке награжденных - более...
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