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Государственные награды вручили лучшим представителям различных сфер деятельности

27.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны.

Государственные награды вручили лучшим представителям различных сфер деятельности

В списке награжденных - более 100 человек, добившихся успехов в различных сферах деятельности. Среди них есть и представители Брестчины.

Государственные награды вручили лучшим представителям различных сфер деятельности

В числе награжденных медалью Франциска Скорины - главный редактор Брестской областной газеты "Заря" Логвинович Александр Александрович.

Кроме того, медали «За трудовые заслуги» получили:

- тренер по спорту совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ Нестерук Валентина Федоровна;

- монтер пути Барановичской дистанции пути Барановичского отделения Белорусской железной дороги Клюкач Геннадий Степанович;

- начальник отделения почтовой связи Оберовщина Каменецкого участка почтовой связи головного подразделения Брестского филиала РУП «Белпочта» Олесиюк Светлана Владимировна;

- директор ОАО «Торгмаш» Раткевич Александр Ярославович.

Медаль за «За отличие в охране общественного порядка» - старший инспектор отдела таможенных операций и контроля №2 таможенного поста «Варшавский мост» Михалюк Наталья Сергеевна.

Государственные награды вручили лучшим представителям различных сфер деятельности

Благодарность Президента вручена начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам Пружанского района Басько Ирине Александровне и коллективу ОАО «Полесьежилстрой».

 
 
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  Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны. В списке награжденных - более...
 
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