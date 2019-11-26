Государственные награды вручили лучшим представителям различных сфер деятельности

Источник материала: Виртуальный Брест

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны.

В списке награжденных - более 100 человек, добившихся успехов в различных сферах деятельности. Среди них есть и представители Брестчины.

В числе награжденных медалью Франциска Скорины - главный редактор Брестской областной газеты "Заря" Логвинович Александр Александрович.

Кроме того, медали «За трудовые заслуги» получили:

- тренер по спорту совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ Нестерук Валентина Федоровна;

- монтер пути Барановичской дистанции пути Барановичского отделения Белорусской железной дороги Клюкач Геннадий Степанович;

- начальник отделения почтовой связи Оберовщина Каменецкого участка почтовой связи головного подразделения Брестского филиала РУП «Белпочта» Олесиюк Светлана Владимировна;

- директор ОАО «Торгмаш» Раткевич Александр Ярославович.

Медаль за «За отличие в охране общественного порядка» - старший инспектор отдела таможенных операций и контроля №2 таможенного поста «Варшавский мост» Михалюк Наталья Сергеевна.

Благодарность Президента вручена начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам Пружанского района Басько Ирине Александровне и коллективу ОАО «Полесьежилстрой».