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В Брестской области снижается количество пожаров

27.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в январе-октябре произошло на 4% меньше пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

В Брестской области снижается количество пожаров

За десять месяцев в регионе зафиксирован 781 пожар. В том числе 129 произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей (теплогенерирующих агрегатов и устройств) - это на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество вызовов, связанных с подобными происшествиями, увеличивается с наступлением холодов. "Перед тем, как затопить печь или кухонную плиту, стоит убедиться в их исправности. Трещины и зазоры в кладке нужно замазать глиной. Настоятельно рекомендуем белить дымоходы, поскольку по закоптелости легко увидеть трещины. Уместно напомнить, что печи рассчитаны на умеренную топку. Чтобы избежать их перекала, в сильные морозы лучше топить дважды в день", - озвучил основные рекомендации Сергей Машнов.

Наиболее часто жертвами пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печей становятся люди пожилого возраста. В частности, в марте брестские спасатели выезжали на тушение частного дома, горевшего открытым пламенем. К моменту прибытия подразделений МЧС жильцы - 93-летняя хозяйка дома, ее внук с женой и их маленький сын - были на улице. Мужчина вынес бабушку на чистый воздух без признаков жизни, медики констатировали ее смерть. Похожий случай произошел летом в Пинском районе. 88-летняя сельчанка вынесла горячую золу на веранду, чтобы не замерзла картошка, из-за чего дом загорелся. Тело хозяйки дома спасатели обнаружили под завалами.

"Большая роль в профилактике пожаров в жилфонде принадлежит сформированным при сельсоветах смотровым комиссиям. Их представители информируют жильцов о необходимости проведения ремонта печного отопления, электропроводки, замены газового оборудования, установки автономного пожарного извещателя. Особое внимание уделяется гражданам из группы риска - одинокие пенсионеры, многодетные семьи и находящиеся в социально опасном положении, инвалиды, люди, ведущие асоциальный образ жизни", - отметил официальный представитель УМЧС.

С начала года в Брестской области комиссии обследовали около 140 тыс. домовладений (квартир), только за прошедшую неделю - более 2 тыс.

 
 
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  В Брестской области в январе-октябре произошло на 4% меньше пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
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