ОффТОП: Будет ли снег на Новый год?

Источник материала: Новости Дзержинска

Грядущий декабрь в Беларуси будет довольно теплым, об этом свидетельствуют данные ряда сервисов предварительных прогнозов погоды.

Согласно долгосрочным прогнозам, последний месяц 2019 года будет в Беларуси довольно теплым. Так, в Минске до самого конца года температура воздуха в дневные часы будет держаться около нуля – не выйдет за пределы -1..+2°C. При этом снег в столице ожидается только в первой декаде.

А по данным сервиса "Яндекс. Погода", в середине декабря все же похолодает, но несущественно: весь декабрь после обеда в столице не будет холоднее -4°C. По информации данного сервиса снежным месяц тоже не назвать – небольшие снегопады ожидаются в конце декабря, но не в новогоднюю ночь (скорее, в начале января). Как в столице, так и в облцентрах будет в основном сухо (небольшие осадки ожидаются только в Гродно).

В целом, в последний день уходящего года, свидетельствуют предварительные прогнозы, днем будет солнечно: в Минске 31 декабря во второй половине дня ожидается -3..+1°C, а существенных осадков не будет.

Напомним, ранее синоптики сервиса Severe Weather Europe проанализировали глобальные климатические данные за длительный период времени и использовали их для определения возможных погодных тенденций зимой 2019-2020 года: они обещали, что грядущая зима в Европе будет умеренно холодной и довольно снежной.

Не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы зачастую оказываются не совсем правдивыми: точнее узнать, какой будет погода в Беларуси в новогоднюю ночь 2019-2020, можно будет только ближе к дате.