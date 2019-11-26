Дело техники. Как арендовать грузовик с помощью смартфона?

Источник материала: Аргументы и факты

Это удобно?

Ежемесячно в Байнете появляются более 340 тыс. поисковых запросов по поводу аренды спецтехники. Чтобы найти транспорт, нужно посетить несколько сайтов, прочитать отзывы и обзвонить подрядчиков – словом, потратить много времени. И даже после этого нет гарантии, что заказ будет выполнен качественно и в срок. Компания ООО «Грандстоун», входящая в структуру «Белпромстрой», разработала приложение «GT» и предложила решение проблемы.

Александр Мурашко

– Я хотел упростить тяжелую работу строителей, сделать их услуги доступнее, – делится учредитель ООО «Грандстоун» Александр МУРАШКО. – В итоге собрал команду из 20 человек, с которой мы разработали приложение «GT». Оно доступно для iOS, Android и всех десктопных браузеров. Сервис удобен тем, что автоматически генерирует счета, акты и договоры, высылает необходимую информацию на электронную почту, упрощает документооборот. Выбрать нужную технику клиентам помогут операторы колл-центра.

С помощью онлайн-карты в приложении можно отслеживать местоположение транспорта. В системе представлено 37 позиций спецтехники разного назначения: от снегоуборочных машин до автокранов. Всего это более 200 единиц техники. Все они располагаются в Минской области, но местом доставки может стать любая точка страны. В перспективе приложение охватит и компании в областях.

Добросовестные пользователи

Платформа «GT» ранжирует исполнителей на основе обратной связи с клиентами, ограждая пользователя от недобросовестных подрядчиков. При заключении договоров с исполнителями сотрудники «Грандстоун» проверяют общие регистрационные документы, наличие лицензий и сертификатов, разрешающих осуществление той или иной деятельности, читают отзывы.

Чтобы исключить недобросовестные компании, действующие по принципу демпинга и работающие со старой техникой, установлено единое ценообразование. Если характеристики техники одинаковы, то и цены на услугу тоже.

Все договоры переведены в цифровой формат. Сервис функционирует по стопроцентной предоплате и использует только безналичные платежи.

Андрей Ших

Руководитель проекта ООО «Грандстоун» Андрей ШИХ рассказывает:

– Целевая аудитория нашего приложения – это современные люди, которые ценят свои время и средства. Так как пользователями являются и заказчики, и подрядчики, отзыв друг о друге могут оставить обе стороны. «GT» участвует третьим лицом в сделке.

После официального релиза приложения «Грандстоун» планирует обеспечить платформу 1200 единицами спецтехники, грузового и малотоннажного транспорта. В планах разработчика привлечь на платформу около 15 тыс. пользователей.

Как воспользоваться клиенту?

Зарегистрируйтесь в приложении «GT. Поиск и аренда спецтехники» как клиент. Выберите тип лица – физическое или юридическое. Укажите номер телефона и электронную почту. Введите личные данные. Сервис предложит ближайшую доступную технику. Выберите транспорт, укажите дату и время проведения работ, срок и место исполнения. Делайте заказ. Внесите предоплату (не позднее чем за 4 часа до исполнения). Готово!

После оплаты вы увидите контакты исполнителя.

Стоимость услуг «Грандстоун» входит в оплату заказчиком — это 7 % стоимости заказа (банковские отчисления включены). Время доставки техники тоже включается в оплату. Заказчику присутствовать при выполнении работ не обязательно. В случае форс-мажорной ситуации «GT» поможет избежать дополнительных затрат со стороны заказчика.

Как воспользоваться подрядчику?

Зарегистрируйтесь в приложении «GT. Поиск и аренда спецтехники» как подрядчик. Укажите полное наименование своей организации, УНП, ФИО, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты. Введите данные транспорта, который вы сдаете в аренду. Получайте запросы заказчиков и откликайтесь на те, которые готовы выполнить.

Для компаний размещение в приложении бесплатно.