Президент сможет избежать «уголовки» за преступления на посту? В Беларуси хотят ввести новый закон

Источник материала: KYKY

Анна Конопацкая, депутат Палаты представителей, разработала проект закона, который уже внесли в беларуский парламент. Этот закон определяет, какие гарантии страна даст президенту, когда он сложит свои полномочия.

Конопацкая заявила, что в законах Беларуси, которые касаются сменяемости власти, есть «существенный пробел», – и она предложила свой способ, как это исправить. «Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне», – написала депутат.

Итак: самые интересные предложения закона, которые вступят в силу, если документ пройдёт все этапы согласования:

дать экс-президенту Беларуси государственную охрану, включая доступ к спецсвязи и транспортному обслуживанию;

дать экс-президенту пожизненное содержание, равное 75% от его ежемесячной зарплаты на посту главы государства. Если экс-президент получит новую государственную должность, выплаты прекратятся;

отдать экс-президенту в пожизненное использование только одну из резиденций;

дать возможность экс-президенту содержать своих помощников за счет денег из бюджета. В свою очередь, помощники получат полностью оборудованное отдельное служебное помещение;

застраховать жизнь и здоровье экс-президента на деньги из бюджета;

сохранить медобслуживание экс-президенту и его семье на прежнем уровне;

когда экс-президент умрет, каждый месяц выплачивать его семье пособие – размер социальной пенсии, умноженный на десять;

запретить привлекать экс-президента к уголовной ответственности за все преступления, которые он совершил, будучи еще в должности. Но разрешить возбудить «уголовку», если он совершит особо тяжкое преступление.