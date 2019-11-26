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Президент сможет избежать «уголовки» за преступления на посту? В Беларуси хотят ввести новый закон

27.11.2019 16:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Анна Конопацкая, депутат Палаты представителей, разработала проект закона, который уже внесли в беларуский парламент. Этот закон определяет, какие гарантии страна даст президенту, когда он сложит свои полномочия. 

Конопацкая заявила, что в законах Беларуси, которые касаются сменяемости власти, есть «существенный пробел», – и она предложила свой способ, как это исправить. «Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне», – написала депутат.

Итак: самые интересные предложения закона, которые вступят в силу, если документ пройдёт все этапы согласования:

  • дать экс-президенту Беларуси государственную охрану, включая доступ к спецсвязи и транспортному обслуживанию;
  • дать экс-президенту пожизненное содержание, равное 75% от его ежемесячной зарплаты на посту главы государства. Если экс-президент получит новую государственную должность, выплаты прекратятся;
  • отдать экс-президенту в пожизненное использование только одну из резиденций;
  • дать возможность экс-президенту содержать своих помощников за счет денег из бюджета. В свою очередь, помощники получат полностью оборудованное отдельное служебное помещение;
  • застраховать жизнь и здоровье экс-президента на деньги из бюджета;
  • сохранить медобслуживание экс-президенту и его семье на прежнем уровне;
  • когда экс-президент умрет, каждый месяц выплачивать его семье пособие – размер социальной пенсии, умноженный на десять;
  • запретить привлекать экс-президента к уголовной ответственности за все преступления, которые он совершил, будучи еще в должности. Но разрешить возбудить «уголовку», если он совершит особо тяжкое преступление.

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Анна Конопацкая, депутат Палаты представителей, разработала проект закона, который уже внесли в беларуский парламент. Этот закон определяет, какие гарантии страна...
 
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