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Toyota в Беларуси начала прием заказов на обновленный C-HR

27.11.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С обновлением из гаммы японского «паркетника» на нашем рынке исчезла начальная комплектация с механической коробкой за 42 тысячи рублей — теперь C-HR предлагается в двух вариантах исполнения и только с вариатором.


Из главных особенностей обновленного C-HR — новый передний бампер с расширенным воздухозаборником, измененные задние фонари с соединяющей их цельной накладкой, а также полностью светодиодная оптика на всех версиях, включая дневные ходовые огни, ближний и дальний свет. В салоне появилась модернизированная мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


Обновленный «паркетник» предлагается с двумя комплектациями на выбор, каждой из которых соответствует своя комбинация двигателя и типа привода. В версии Hot (от 60 324 рублей) кроссовер оснащается атмосферным бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 148 л.с. и передним приводом. Комплектация Cool (от 71 544 рублей) оборудуется турбомотором объемом 1,2 л (116 л.с.) и полным приводом Dynamic Torque Control AWD. Обоим вариантам положен только вариатор.



Оснащение C-HR было улучшено. Уже в комплектации Hot для кроссовера доступны передние и задние датчики парковки, зеркала заднего вида с электроприводом складывания, кнопка запуска двигателя и камера заднего вида. У C-HR в исполнении Cool добавлены электрорегулировки водительского сиденья, система помощи при парковке, мониторинг «слепых» зон и аудиосистема JBL с девятью динамиками. В «базе» у всех C-HR имеется «зимний пакет», включающий обогрев руля, лобового стекла в зоне стеклоочистителей, боковых зеркал и передних сидений, а также дополнительный отопитель салона (комплектация Hot).

 
 
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С обновлением из гаммы японского «паркетника» на нашем рынке исчезла начальная комплектация с «механикой» - теперь C-HR предлагается в двух вариантах исполнения и...
 
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