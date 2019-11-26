«Я как придурок». Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) расплакался на шоу «Х-фактор»

Источник материала: Tut.by

Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, со слезами на глазах покинул украинскую версию шоу «X-фактор». Артист заявил, что не считает себя достаточно компетентным для роли наставника на проекте.

«Я вот сижу, думаю, что не оправдываю надежд, я настолько пустой. Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что это проблема во мне», — заявил Данилко, добавив, что не готов делать свой выбор на этом проекте, так как все способные ребята.

«Я ничего не могу сделать, извините», — сказал певец и покинул студию.

После этого организаторы объявили, что прослушивание и отбор для участия в шоу в категории «Группы» сегодня переносится на другой день.

Каким дальше будет шоу и кто в нем заменит Данилко пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось , что у исполнителя есть проблемы со здоровьем.