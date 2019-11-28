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Капитан ВК «Шахтёр» накануне матча с «Войводиной»: «Настроены только на победу»

27.11.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – 27 ноября проведет ответный матч с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча пройдет на площадке спортивного комплекса «Уручье». Команды уже встречались, и тогда, в родных стенах, победил сербский клуб – 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками и готовы взять реванш, а также рассчитывают на горячую поддержку родных трибун.

Капитан ВК «Шахтёр» накануне матча с «Войводиной»: «Настроены только на победу»

Алексей Кураш, капитан ВК «Шахтер»:
Настроены только на победу. У нас задача стоит попасть в групповой раунд, поэтому хотим выиграть.

Возможно, для «Шахтера» заполненные трибуны станут дополнительным стимулом к победе.

Капитан ВК «Шахтёр» накануне матча с «Войводиной»: «Настроены только на победу»

Капитан ВК «Шахтёр» накануне матча с «Войводиной»: «Настроены только на победу»

Люди в материале: Алексей Кураш
 
 
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Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – 27 ноября проведет ответный матч с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги...
 
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