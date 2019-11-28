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Капитан ВК «Шахтёр» накануне матча с «Войводиной»: «Настроены только на победу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – 27 ноября проведет ответный матч с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча пройдет на площадке спортивного комплекса «Уручье». Команды уже встречались, и тогда, в родных стенах, победил сербский клуб – 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками и готовы взять реванш, а также рассчитывают на горячую поддержку родных трибун.
Алексей Кураш, капитан ВК «Шахтер»:
Возможно, для «Шахтера» заполненные трибуны станут дополнительным стимулом к победе.
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Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – 27 ноября проведет ответный матч с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги...
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