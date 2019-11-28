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Хоккей. Михаил Захаров назвал расширенный состав сборной Беларуси на декабрьский кэмп

27.11.2019 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров огласил расширенный состав для участия в декабрьском кэмпе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В списке – 25 игроков.

В отличие от ноябрьского кэмпа, в составе есть некоторые изменения. Получил вызов в команду голкипер Иван Кульбаков, выступающий за «Нефтяник» из ВХЛ.

Хоккей. Михаил Захаров назвал расширенный состав сборной Беларуси на декабрьский кэмп

В линии защиты обращаем внимание на появление в списке Павла Воробья, Ильи Шинкевича, Кристиана Хенкеля и Ника Бэйлена. Также в списке значится и форвард «Автомобилиста» Джефф Платт. Наибольшее представительство в составе сборной имеет минское «Динамо».

Вызов в кэмп получили сразу 11 хоккеистов «зубров». После сбора националка отправится в Венгрию, где с 11 по 14 декабря сыграет на турнире «Шести наций».

Хоккей. Михаил Захаров назвал расширенный состав сборной Беларуси на декабрьский кэмп

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Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров огласил расширенный состав для участия в декабрьском кэмпе, сообщили в программе...
 
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