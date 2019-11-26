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Вроде и зимы еще не было: двух рыбаков достали из-подо льда на Гомельщине

27.11.2019 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Чечерском районе Гомельской области были спасены двое рыбаков, которые провалились под лед на реке Сож.



Утром спасатели получили сообщение о том, что недалеко от деревни Городовка на реке Сож тонут два человека.

На место происшествия выбыла оперативная группа МЧС. Спасатели обнаружили на середине реки (глубина в этом месте достигает шести метров) двух рыбаков. 

При помощи доски сотрудники МЧС вытащили мужчин на берег и передали врачам, пострадавшие были отправлены в больницу.

Как удалось установить позже, мужчины вышли на первый лед, чтобы открыть сезон зимней рыбалки, и провалились. Самостоятельно мужчинам выбраться не удалось.
 
 
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В Чечерском районе Гомельской области были спасены двое рыбаков, которые провалились под лед на реке Сож.
 
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