Вроде и зимы еще не было: двух рыбаков достали из-подо льда на Гомельщине









Утром спасатели получили сообщение о том, что недалеко от деревни Городовка на реке Сож тонут два человека.





На место происшествия выбыла оперативная группа МЧС. Спасатели обнаружили на середине реки (глубина в этом месте достигает шести метров) двух рыбаков.





При помощи доски сотрудники МЧС вытащили мужчин на берег и передали врачам, пострадавшие были отправлены в больницу.





Как удалось установить позже, мужчины вышли на первый лед, чтобы открыть сезон зимней рыбалки, и провалились. Самостоятельно мужчинам выбраться не удалось.



