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Власти Ирана признали аресты более 7 тысяч протестующих

27.11.2019 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе недавних протестных выступлений, вызванных подорожанием бензина, в Иране были арестованы более 7 тысяч человек.

Об этом сообщает Radio Farda со ссылкой на представителя парламентской комиссии по национальной безопасности Накави Хоссейни.

Депутат привел эти данные на парламентском заседании 25 ноября. Он оговорился, что не располагает более точными цифрами, и призвал дождаться официальных комментариев.

Заявление Хоссейни – первое подтверждение со стороны властей Ирана, что аресты достигли таких масштабов. Ранее правозащитники сообщали, что под стражей оказались несколько тысяч человек, но представители руководства страны опровергали эти цифры, заявляя, что арестованных гораздо меньше.

Точных данных о погибших и пострадавших в ходе протестов нет. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что при их подавлении погибли по меньшей мере 143 человека, почти все – от применения огнестрельного оружия сотрудниками силовых структур. 

По ее данным, использование силы против манифестантов было неадекватным – отмечались даже случаи, когда убегавшим людям стреляли в спину.

Официальные источники не подтверждают эти цифры. По информации на 19 ноября, когда протесты уже пошли на спад, представители власти заявляли о гибели 12 человек.

Топливо в Иране подорожало 15 ноября. Решение было принято правительством на фоне экономического кризиса, вызванного в том числе международными санкциями против страны. 

До этого бензин продавался по 10 тысяч риалов за литр (около $0,09). Теперь цена выросла в три раза – до 30 тысяч риалов ($0,26), хотя жителям и пообещали ежемесячно предоставлять некоторое количество более дешевого бензина.

Уже вскоре после подорожания стало известно о протестах и поджогах бензоколонок. Позднее появились сообщения о поджогах отделений банков и административных зданий. 

По сведениям журналистов, волнения распространились по меньшей мере на десяток городов. К настоящему времени массовые протесты прекратились, власти заявили, что порядок восстановлен.

По данным Министерства внутренних дел Ирана, в ходе волнений были совершены более 800 поджогов банков и административных зданий. Сожжены около 70 бензоколонок, атакованы также десятки объектов силовых ведомств. Всего, согласно информации властей, в выступлениях приняли участие до 200 тысяч человек.

Правительство утверждает, что акции спровоцированы «внешними силами». Призывы отменить повышение цен власти не поддержали. 

В то же время, столкнувшись с массовым недовольством, они объявили о дополнительных компенсациях населению – выплатах нескольких десятков долларов в месяц на человека.
 
 
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В ходе недавних протестных выступлений, вызванных подорожанием бензина, в Иране были арестованы более 7 тысяч человек.
 
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