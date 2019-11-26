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Apple очень по-хитрому признала Крым российским
Источник материала: Партизан
Apple стала показывать Крым частью России во всех своих сервисах, но только с территории России.
Последним приложением стала “Погода”.
Если же помотреть из Укарины, то Крым будет отображаться частью Украины.
Похоже, компания решила, что таким образом сможет выкрутиться и никого не обидеть.
Пока компания никак не прокомментировала данный факт
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Apple стала показывать Крым частью России во всех своих сервисах, но только с территории России.
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