Commerzbank и Банк Дабрабыт профинансируют инвестпроекты в Беларуси

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Долгосрочные связанные ресурсы со страховым покрытием экспортных кредитных агентств можно привлечь на приобретение основных средств и реализацию инвестпроектов в Беларуси. Финансировать будут сделки от 500 тыс. до 5 млн. евро. Их количество не ограничено, но важным фактором выступает наличие свободного лимита Экспортного кредитного агентства.

«Связанные кредиты могут покрывать до 85% стоимости контракта, а также расходы по страхованию кредита. При этом каждая сделка должна быть застрахована в Экспортном кредитном агентстве», – пояснили в Банке Дабрабыт.