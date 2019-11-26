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Искусственный интеллект помог раскрыть загадку Шекспира
27.11.2019 16:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Чешский ученый Петр Плехач с помощью искусственного интеллекта смог определить, какой объем пьесы «Генрих VIII» был написан Уильямом Шекспиром, а какой – его соавтором Джоном Флетчером, пишет
Сообщается, что, задействовав алгоритм, который изучает стиль писателя и может определить его руку, эксперт установил, что Флетчер написал несколько сцен, в том числе значительную часть второго действия. При этом, в отдельных эпизодах пьесы алгоритм предположил смешанное авторство.
Ранее сообщалось, что английский писатель Кристофер Марло признан соавтором Уильяма Шекспира.
Группа из 23 ученых из пяти стран мира провела исследования при помощи компьютерных технологий и установила, что оба литератора работали над исторической хроникой «Генрих VI», автором которой до сих пор считался Шекспир.
По данным исследователей, 17 из 44 своих пьес Шекспир мог создать совместно с другими литераторами.
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Flickr.com Чешский ученый Петр Плехач с помощью искусственного интеллекта смог определить, какой объем пьесы «Генрих...
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