Искусственный интеллект помог раскрыть загадку Шекспира

Чешский ученый Петр Плехач с помощью искусственного интеллекта смог определить, какой объем пьесы «Генрих VIII» был написан Уильямом Шекспиром, а какой – его соавтором Джоном Флетчером, пишет Daily Mail.

Сообщается, что, задействовав алгоритм, который изучает стиль писателя и может определить его руку, эксперт установил, что Флетчер написал несколько сцен, в том числе значительную часть второго действия. При этом, в отдельных эпизодах пьесы алгоритм предположил смешанное авторство.



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Ранее сообщалось, что английский писатель Кристофер Марло признан соавтором Уильяма Шекспира.

Группа из 23 ученых из пяти стран мира провела исследования при помощи компьютерных технологий и установила, что оба литератора работали над исторической хроникой «Генрих VI», автором которой до сих пор считался Шекспир.

По данным исследователей, 17 из 44 своих пьес Шекспир мог создать совместно с другими литераторами.