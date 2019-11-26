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Искусственный интеллект помог раскрыть загадку Шекспира

27.11.2019 16:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Искусственный интеллект помог раскрыть загадку Шекспира
Flickr.com

Чешский ученый Петр Плехач с помощью искусственного интеллекта смог определить, какой объем пьесы «Генрих VIII» был написан Уильямом Шекспиром, а какой – его соавтором Джоном Флетчером, пишет Daily Mail.

Сообщается, что, задействовав алгоритм, который изучает стиль писателя и может определить его руку, эксперт установил, что Флетчер написал несколько сцен, в том числе значительную часть второго действия. При этом, в отдельных эпизодах пьесы алгоритм предположил смешанное авторство.

Искусственный интеллект помог раскрыть загадку Шекспира
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Ранее сообщалось, что английский писатель Кристофер Марло признан соавтором Уильяма Шекспира.

Группа из 23 ученых из пяти стран мира провела исследования при помощи компьютерных технологий и установила, что оба литератора работали над исторической хроникой «Генрих VI», автором которой до сих пор считался Шекспир. 

По данным исследователей, 17 из 44 своих пьес Шекспир мог создать совместно с другими литераторами.

 
 
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Flickr.com Чешский ученый Петр Плехач с помощью искусственного интеллекта смог определить, какой объем пьесы «Генрих...
 
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