Синоптики рассказали о погоде на четверг: от -3 до +9 и порывистый ветер

Источник материала: Ежедневник





В четверг, 28 ноября, в Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также порывистый ветер.

28 ноября по стране ночью местами, утром и днем во многих районах ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). Ветер юго-восточный 5—10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +3, днем 0... +6, в западных районах — до девяти градусов тепла.

В Минске в четверг ночью -1, днем +2.

Кратковременные осадки ожидаются и в последующие двое суток.

В пятницу 29 ноября кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны, ночью по востоку мокрый снег, слабый гололед. Ветер южной четверти 4—9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2... +4, по юго-западу страны до +6, днем +2... +9.

В субботу 30 ноября на большей части территории Беларуси также пройдут кратковременные осадки (дождь, утром и днем переходящий в мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западной четверти 5—10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток от 0 до 5 градусов тепла.