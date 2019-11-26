МВД: телефонные мошенники звонят белорусам в основном из России и Украины

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь продолжают терроризировать телефонные мошенники, которые звонят гражданам и хитростью узнают данные их банковских карт. Как пояснил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим УСТИНОВИЧ, специалисты выяснили, что в большинстве случаев жертвам звонят мошенники из соседних России и Украины.

По словам эксперта, только за ноябрь 2019 года правоохранителями зафиксировано около 400 случаев подобных преступлений. Наряду с этим продолжают фиксироваться случаи хищения денег путем использования компьютерной техники, в том числе связанные с несанкционированным доступом к информации. Всего за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 7,7 тыс. преступлений в сфере высоких технологий. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что сообщать реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные нельзя никому ни при каких обстоятельствах.