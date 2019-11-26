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Лобода назвала дату выхода своего нового альбома

27.11.2019 16:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лобода назвала дату выхода своего нового альбома
shutterstock.com

Украинская певица Светлана Лобода рассказала своим подписчикам в Instagram, когда выйдет ее новый альбом.

По словам Лободы, 6 декабря откроется предзаказ на ее новый альбом Sold Out. В этот же день можно будет скачать первую песню с этого альбома. Сам же он станет доступным для слушателей 13 декабря.

Кроме того, певица отметила, что ее поклонников ждут не только новые хиты, но и новый звук.

«29 ноября состоится релиз «Мира Мало». Этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием», - рассказала  исполнительница.

Предыдущий альбом певицы вышел в 2017 году. Над ним она работала пять лет.

Лобода назвала дату выхода своего нового альбома
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Напомним, ранее Лобода снялась в новом клипе Frau & Mann лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

 
 
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shutterstock.com Украинская певица Светлана Лобода рассказала своим подписчикам в Instagram, когда выйдет ее новый альбом. По...
 
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