"Белорусы все в одной лодке". Лукашенко педалирует "Хельсинки-2"

25 ноября Лукашенко встретился с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто. Примечательно, что оба министра прибыли с одной миссией и сразу же после парламентской кампании, что случайностью никак не назовешь.





О чем говорили?

"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и с вашими государствами - Швецией и Финляндией…





У нас многое получается. У вас больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике", - цитирует белорусского руководителя официальный сайт.





Лукашенко призвал завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры: "Желательно не ставить никаких предварительных условий… Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует".





Как оценили совместный визит двух министров в Беларуси? Итоги «Белорусскому партизану» комментируют политолог Сергей Марцелев и председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, который встречался с главами МИД Швеции и Финляндии.





Сергей Марцелев: До завершения конфликта в Украине созывать "Хельсинки - 2" нерационально

- Визит министров иностранных дел Финляндии и Швеции состоялся вскоре после окончания так называемой парламентской кампании в Беларуси и накануне предстоящего 8 декабря подписания неких интеграционных документов с РФ.





Послевыборная дата дала возможность иностранным гостям сориентироваться, до какой степени готов белорусский режим к либерализации внутренней политики. Выводы, полагаю, были неутешительными, но у Лукашенко свои козыри в рукаве.





Визит шефа МИД Финляндии обусловлен тем, что эта страна с середины года председательствует в ЕС, а значит будет говорить с Беларусью его голосом, приезд его шведской коллеги Анн Линде по сути, был продолжением диалога, начатого в ноябре, во время визита Владимира Макея в Стокгольм, где министр представил свое видение развития Восточного партнёрства до 2030 г.





Проект "ВП" переживает не лучшие времена, его необходимо наполнить конкретикой. Упрощением доступа продукции государств "Восточного партнерства" на рынки ЕС, сотрудничеству предприятий, передвижения граждан.





Последнее, хотя и медленно, но выполняется, безвиз для граждан ЕС в Беларусь, хотя пока и ограниченный по времени, и практически готовое соглашение о снижении стоимости виз для наших граждан. Именно об этом продолжился разговор в Минске, хотя не ограничился.





Необходимо помнить, что два государства Северной Европы обеспокоены в первую очередь безопасностью Балтийского региона, к которому относится и наша страна, и РФ.





В коротком фрагменте речи Лукашенко, показанному по ТВ, за общими словами можно было услышать, что он педалирует тему "Беларусь - донор безопасности". "Народы", "жить мирно", " чтобы не было столкновений, как на востоке Украины".





Во время визита присутствовали и другие темы. Сегодняшнее финское правительство подозревают в пророссийских симпатиях, поэтому на встрече в Минске прозвучало "уважаем ваше стремление к дальнейшей интеграции с РФ".





Неизвестно, насколько это случайно, но в этих же числах состоялся визит финского премьера в Москву. Хельсинки также дал понять "донору безопасности ", что до завершения украинского конфликта созывать итоговую мирную конференцию, "Хельсинки - 2", нерационально, на что Минск весьма рассчитывал.





Это значит, мероприятие откладывается, возможно, на годы.





Швеция в свою очередь порадовала как белорусский МИД, так и оппонентов Лукашенко. Теперь официально в шведском делопроизводстве будут использовать название "Беларусь", а не "Белая Россия".





Несомненно, визит высоких гостей из Евросоюза укрепил дипломатические тылы Минска перед декабрьским шагом к "глубокой интеграции" с РФ. Приехав в Минск, зная отчёт БДИПЧ о прошедших выборах гости из Скандинавии фактически дали понять, что готовы закрыть глаза на нарушения и "встречаться и разговаривать" с белорусским режимом на его условиях. Чего Минск и добивался.





Игорь Борисов: Приход серьезных игроков в Беларусь невозможен

- Визит двух министров иностранных дел – разведка боем после выборов и изучение потенциала дальнейшего сотрудничества. Поскольку европейцы руководствуются рекомендациями ОБСЕ, посыл Европы понятен: результаты парламентских выборов не признаются, естественно, сотрудничество с парламентами европейских стран невозможно в силу того, что парламент Беларуси не избран, а назначен.





Поэтому европейцы изучают ситуацию с правами человека, с демократией, поскольку без этого невозможен приход в Беларусь серьезных игроков, инвесторов, бизнеса в том числе для укрепления экономической независимости нашей страны.





Это одна из угроз, стоящих перед вызовом.





Правящий режим не понимает: и власть, и мы (оппозиционеры, представители демократического лагеря) находимся на одной подводной лодке, только рулит власть, а выскочить не может никто.





Мы - те же самые белорусы, которые выступают за независимость, но иначе видят развитие нашей страны - власть нас категорически не воспринимает.





Власти пытаются выдать свои идеи, свое видение будущего как абсолютное, а конкурентов преподнести как неких маргиналов, которых из нас сделали благодаря красным флажкам.





Нас сделали не субъектами, а объектами политики, приняв законы, не позволяющие нам развиваться: закон о политических партиях, Избирательный кодекс, благодаря которому режим удерживается у власти, и закон о массовых мероприятиях, который ограничивает нашу уличную активность, потому что мы вынуждены платить за акции.





Я передал министрам «черный список» членов избирательных комиссий, проводивших «выборы»; если у них возникнут проблемы с получением виз в эти страны, пусть знают, что перед тем они заработали минус себе в карму.





В список внесены руководители избирательных округов №№103, 104 и 106, где наша партия организовывала тотальное наблюдение; я собрал списки членов трех окружных комиссий и председателей-секретарей участковых комиссий и передал министрам.





Я не призывал к санкциям, потому что Беларусь должна налаживать более тесные отношения с Евросоюзом. А если кому-то из списка не дадут визу, пусть воспринимают это как личные санкции.



