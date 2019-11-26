|
В Гомеле на переходе Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил 7-летнюю девочку и ее маму.
По
Мама и дочка переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, который был обозначен дорожными знаками и разметкой.
Оба пешехода получили телесные повреждения. Девочка была госпитализирована, а женщина была отпущена домой после осмотра.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомеле на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил 7-летнюю девочку и ее маму. По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)