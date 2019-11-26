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В Гомеле на переходе Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь

27.11.2019 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил 7-летнюю девочку и ее маму.  

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась вечером 26 ноября. Автомобилем Renault управлял 54-летний водитель. Он совершил наезд на 32-летнюю женщину и ее 7-летнего ребенка.  

В Гомеле на переходе Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома     

Мама и дочка переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, который был обозначен дорожными знаками и разметкой.  

Оба пешехода получили телесные повреждения. Девочка была госпитализирована, а женщина была отпущена домой после осмотра.  

Проводится проверка.  

В середине ноября в Гомеле на переходе Citroen сбил двух 6-летних девочек – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил 7-летнюю девочку и ее маму.   По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария...
 
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