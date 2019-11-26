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Первым делом – самолёты. Анонс программы «Тайны Беларуси»

27.11.2019 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 компьютеров и полное ощущение полёта. Как выглядит профессиональный авиатренажёр

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С виду процесс напоминает компьютерную игру, но любитель вряд ли справится с таким тренажером.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Первым делом – самолёты. Анонс программы «Тайны Беларуси»

Ощущение полета складывается не только из-за больших экранов. Даже сила нажима на педаль или на ручку управления такая, как и в реальном полете.

Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло

270 градусов по горизонту и не менее 90 по вертикали – летчик может атаковать как наземные, так и воздушные цели и выполнять полеты по кругу.

Первым делом – самолёты. Анонс программы «Тайны Беларуси»

Иосиф Янковский:
Тренажеры могут имитировать все условия, которые есть в реальном полете: полеты в облаках и за облаками, полеты при ограниченной видимости. На тренажерах можно летать и днем, и ночью, при этом ночью имитируются приборные и сложные метеоусловия.

Первым делом – самолёты. Анонс программы «Тайны Беларуси»

В тренажере около 30 компьютеров. Не только «мозги» создаются на «Аэромаше». Все детали – от кабины до приборов – под маркой «сделано в Беларуси».

Первым делом – самолёты. Анонс программы «Тайны Беларуси»

Но сам процесс создания авиаимитатора закрыт от посторонних глаз. Такие технологии на вес золота, а конкуренция на рынке очень серьезная. Белорусам в прямом смысле приходилось отвоевывать каждый кусочек виртуального неба. Пока успешно. География заказчиков – от Азии до Африки.

Первым делом – самолёты. Анонс программы «Тайны Беларуси»

Иосиф Янковский:
На наших тренажерах есть полноценное рабочее место инструктора. Оно позволяет не только контролировать выполнение полетов и обучать летчика так, как это делается в реальном полете. Есть некоторые элементы на рабочем месте инструктора, которых нет даже в реальном полете.

Первым делом – самолёты. Анонс программы «Тайны Беларуси»

 
 
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