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После землетрясения в Албании объявлен режим чрезвычайного положения
Источник материала: СТВ
Новости Албании. В Албании объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соболезнования президенту Албании, а также родным и близким погибших направил белорусский лидер.
Напомним, землетрясение магнитудой 6.4 произошло накануне. Его уже признали самым разрушительным за последние 30 лет. Под завалами зданий продолжают искать выживших. Правительство создало фонд для сбора пожертвований пострадавшим. Помощь в ликвидации последствий предложили многие европейские страны.
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Новости Албании. В Албании объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, жертвами землетрясения там...
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