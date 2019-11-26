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После землетрясения в Албании объявлен режим чрезвычайного положения

27.11.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Албании. В Албании объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, жертвами землетрясения там стали 27 человек, еще свыше 600 пострадали. В знак траура по погибшим в госучреждениях страны приспустили национальные флаги.

После землетрясения в Албании объявлен режим чрезвычайного положения

Соболезнования президенту Албании, а также родным и близким погибших направил белорусский лидер.

Напомним, землетрясение магнитудой 6.4 произошло накануне. Его уже признали самым разрушительным за последние 30 лет. Под завалами зданий продолжают искать выживших. Правительство создало фонд для сбора пожертвований пострадавшим. Помощь в ликвидации последствий предложили многие европейские страны.

После землетрясения в Албании объявлен режим чрезвычайного положения

После землетрясения в Албании объявлен режим чрезвычайного положения

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Новости Албании. В Албании объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, жертвами землетрясения там...
 
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