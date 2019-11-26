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От 40 до 880 рублей. Сколько стоит новогодняя ёлка в 2019 году

27.11.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первую новогоднюю елку области устанавливают в Молодечно. Скоро лесные красавицы появятся в Борисове, потом Любани, Узде и Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К середине месяца елки украсят все райцентры.

От 40 до 880 рублей. Сколько стоит новогодняя ёлка в 2019 году

В общем, подготовка к Новому году активно ведется во всех городах: разрабатываются программы концертов, начинают работу рождественские ярмарки.

Окунулась в предновогоднюю атмосферу и Вероника Сайко. Подробности в видеоматериале.

 

Люди в материале: Вероника Сайко
 
 
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Новости Беларуси. Первую новогоднюю елку области устанавливают в Молодечно. Скоро лесные красавицы появятся в Борисове, потом Любани, Узде и Слуцке, сообщили в...
 
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