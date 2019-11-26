От 40 до 880 рублей. Сколько стоит новогодняя ёлка в 2019 году

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первую новогоднюю елку области устанавливают в Молодечно. Скоро лесные красавицы появятся в Борисове, потом Любани, Узде и Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К середине месяца елки украсят все райцентры.





В общем, подготовка к Новому году активно ведется во всех городах: разрабатываются программы концертов, начинают работу рождественские ярмарки.