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От 40 до 880 рублей. Сколько стоит новогодняя ёлка в 2019 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первую новогоднюю елку области устанавливают в Молодечно. Скоро лесные красавицы появятся в Борисове, потом Любани, Узде и Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К середине месяца елки украсят все райцентры.
В общем, подготовка к Новому году активно ведется во всех городах: разрабатываются программы концертов, начинают работу рождественские ярмарки.
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Новости Беларуси. Первую новогоднюю елку области устанавливают в Молодечно. Скоро лесные красавицы появятся в Борисове, потом Любани, Узде и Слуцке, сообщили в...
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