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Сергей Вязович: «Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре»

27.11.2019 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Вязович: «Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре»

Впервые в истории соревнований маршрут пройдет по территории Саудовской Аравии, а белорусская команда презентует совершенно новый автомобиль.

«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби

Его два года специально разрабатывали под условия гонки. Весь год машину тестировали и вот теперь готовы проверить в боевых условиях.

Сергей Вязович: «Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре»

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Автомобилем мы остались очень довольны, он оказался очень конкурентоспособным. Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре».

Главное отличие – это компоновка, смещение кабины к центру автомобиля, коробка автомат в первый раз в нем опробована. И общая масса автомобиля снижена практически до минимально возможной, что позволяет намного легче управлять автомобилем и довольно комфортно переносить все неровности самим экипажем.

Самая экстремальная гонка в мире. Белорусские автомобили отправятся в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре-2020»

Сергей Вязович: «Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре»

Сергей Вязович: «Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре»

 

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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