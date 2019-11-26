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Сергей Вязович: «Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в истории соревнований маршрут пройдет по территории Саудовской Аравии, а белорусская команда презентует совершенно новый автомобиль.
Его два года специально разрабатывали под условия гонки. Весь год машину тестировали и вот теперь готовы проверить в боевых условиях.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Главное отличие – это компоновка, смещение кабины к центру автомобиля, коробка автомат в первый раз в нем опробована. И общая масса автомобиля снижена практически до минимально возможной, что позволяет намного легче управлять автомобилем и довольно комфортно переносить все неровности самим экипажем.
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Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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