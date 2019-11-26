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Лаборатория Касперского : в топ-3 киберугроз для бизнеса сотрудники на первом месте
Источник материала: Myfin
Киберугрозы для пользователей Беларуси
Специалисты «Лаборатории Касперского» проанализировали основные киберугрозы, с которыми пользователи Беларуси столкнулись за последний год (данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Беларуси за первые три квартала 2019 года, с января по сентябрь).
Они подчеркнули, что локальными угрозами (распространяются через флешки, съемные жесткие диски и т.д.) в 2019 году был атакован 51% белорусских пользователей (в корпоративном сегменте их доля достигает 41%). Процент пользователей, столкнувшихся с атаками в интернете, составил 42% (13% в корпоративном сегменте).
Кроме того, только решениями «Лаборатории Касперского» было предотвращено 1 652 237 попыток перехода пользователей на фишинговые сайты.
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Лаборатория Касперского поделилась результатами исследований за 2019 год
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