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Лаборатория Касперского : в топ-3 киберугроз для бизнеса сотрудники на первом месте

27.11.2019 17:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Лаборатория Касперского : в топ-3 киберугроз для бизнеса сотрудники на первом месте
фото: pixabay.com

Киберугрозы для пользователей Беларуси

Специалисты «Лаборатории Касперского» проанализировали основные киберугрозы, с которыми пользователи Беларуси столкнулись за последний год (данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Беларуси за первые три квартала 2019 года, с января по сентябрь).

Они подчеркнули, что локальными угрозами (распространяются через флешки, съемные жесткие диски и т.д.) в 2019 году был атакован 51% белорусских пользователей (в корпоративном сегменте их доля достигает 41%). Процент пользователей, столкнувшихся с атаками в интернете, составил 42% (13% в корпоративном сегменте).

Кроме того, только решениями «Лаборатории Касперского» было предотвращено 1 652 237 попыток перехода пользователей на фишинговые сайты.

 
 
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