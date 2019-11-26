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Выставка работ Шраги Царфина начнет работу 6 декабря

27.11.2019 17:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Выставка работ Шраги Царфина начнет работу 6 декабря
Фото из открытых источников

6 декабря в Национальном художественном музее Республики Беларусь начнет работать выставка «Шрага Царфин. Ведущий к свету» из коллекции Группы компаний А-100, Национального художественного музея Республики Беларусь, Центра творчества детей и молодежи г.п. Смиловичи и частных коллекций.

Эта первая в Беларуси персональная выставка приурочена к 120-летию Файбиша-Шраги Царфина (1899-1975), художника Парижской школы, человека необычной судьбы, уроженца белорусского местечка Смиловичи под Минском. Экспозиция познакомит зрителя с доселе неизвестными белорусской публике работами Царфина, принадлежащими Группе компаний А-100, а также представит редко выставляемые картины автора из частных коллекций, расскажет о его художественных и духовных исканиях.

Файбиш-Шрага Царфин родился 7 января 1899 года в Смиловичах, неподалеку от Минска. Начал рисовать уже в раннем детстве. В 1900-х годах был знаком с Хаимом Сутиным, также уроженцем местечка Смиловичи, тридцать лет спустя друзья вновь встретятся уже в Париже. В 1913 году Царфин, идя по стопам Сутина, поступает в Виленскую Рисовальную школу, но уже в 1914 г. уезжает в Палестину. Там он учится в Школе искусств Бецалель, работает в кибуце. В 1918–1920 гг. служил в британской армии, сражался за освобождение Палестины от Оттоманской империи.

После окончания Первой мировой войны Царфин возвращается в Бецалель, участвует в ряде выставок. Желая продолжить образование, в 1923 году он уезжает в Берлин, а в 1924 г. перебирается в Париж. Здесь занимается самообразованием, начинает сотрудничать с издательствами и домами мод, выставляется в Салонах Независимых. В 1929 году Царфин женится, в 1931 году супруги получают французское гражданство.

В 1930-х гг. Царфин активно работает как художник по текстилю. Критики называют его «виртуозом эскизов для тканей». В годы Второй мировой войны почти все работы Файбиша-Шраги 1920–1930-х гг. бесследно пропали, лишь эскизы для тканей чудом сохранились в ряде частных архивов. На выставке представлено несколько таких эскизов.


Выставка работ Шраги Царфина начнет работу 6 декабря
Фото: Фото из открытых источников

Во время Второй мировой войны Царфин сначала служит во французской армии, затем демобилизуется и участвует в Движении Сопротивления. Даже в это сложное время состоялись три его персональные выставки, в Гренобле (1941) и в Лионе (март и июль 1942.). Именно в это время Царфин разрабатывает технику, ставшую затем его «фирменным стилем»: ему удается смешать гуашь и масляные краски.

В 1945 году Царфины возвращаются в Париж, с 1947 года они живут в Рони-су-Буа, маленьком городке близ французской столицы. Жизнь в послевоенной Франции, разрушенной и разграбленной нацистами, была очень сложной, но именно в это время Царфин решает последовать совету своего старшего друга Хаима Сутина и полностью посвящает себя живописи. Его творчество всё больше носит отпечаток напряженной внутренней жизни художника, особенно после того, как он узнает о гибели родителей в смиловичском гетто. И лишь в 1960-х гг. художнику удается преодолеть внутренний душевный кризис, его работы постепенно начинают сиять прекрасным голубым цветом, наполняются покоем и умиротворением.

Шрага Царфин умер в 1975 году после продолжительной болезни и похоронен на кладбище Рони-су-Буа.

Все знакомые и близкие Царфина отмечали его мистицизм и стремление к интеллектуальному общению. Художник много читал, старался путешествовать, знакомясь с новыми краями и людьми.

Одной из ведущих тем в творчестве Шраги Царфина являются пейзажи Франции, ставшей ему второй родиной. Художник стремился прежде всего передать волнующие его духовные и философские проблемы, надеясь на понимание зрителей. Царфин был прекрасным колористом, он использовал своеобразную индивидуальную палитру, выработал узнаваемую технику, все время находясь в поиске новых выразительных средств. Его произведения находятся во многих музеях Франции, коллекциях баронов Ротшильдов и семьи Чарли Чаплина.

На выставке «Шрага Царфин. Ведущий к свету» будет представлено 52 работы художника, созданные в разные годы, отражающие самые разнообразные грани его таланта.

Собрание произведений Шраги Царфина из коллекции Группы компаний А-100 приобретено у наследников художника в 2018 году и впервые будет представлено белорусской публике. Выставка продлится до 28 февраля 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Эта первая в Беларуси персональная выставка приурочена к 120-летию Файбиша-Шраги Царфина (1899-1975), художника Парижской школы, человека необычной судьбы, уроженца...
 
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