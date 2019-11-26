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В Чечерском районе два рыбака провалились под первый лед

27.11.2019 17:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Чечерском районе два рыбака провалились под первый лед
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел утром 27 ноября. Двое мужчин отправились рыбачить на реку Сож неподалеку от деревни Городовка.

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Рыбаки не оценили толщину льда и в итоге оказались в воде. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли. К счастью, на помощь вовремя подоспели сотрудники МЧС. Спасатели вытащили пострадавших из воды и передали медработникам. Оба попали в больницу с переохлаждением.

Представители МЧС предостерегают граждан от выхода на первый лед. Погодные условия пока не способствуют образованию прочного льда, выход на него сейчас смертельно опасен.

 
 
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К счастью, сотрудникам МЧС удалось вовремя спасти мужчин.
 
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