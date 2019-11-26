В Чечерском районе два рыбака провалились под первый лед

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел утром 27 ноября. Двое мужчин отправились рыбачить на реку Сож неподалеку от деревни Городовка.

Рыбаки не оценили толщину льда и в итоге оказались в воде. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли. К счастью, на помощь вовремя подоспели сотрудники МЧС. Спасатели вытащили пострадавших из воды и передали медработникам. Оба попали в больницу с переохлаждением.

Представители МЧС предостерегают граждан от выхода на первый лед. Погодные условия пока не способствуют образованию прочного льда, выход на него сейчас смертельно опасен.