Топ-5 смертоносного оружия США, в которое никто не верил

В военно-промышленном комплексе США есть много программ, которые называют «boondoggle» — что-то вроде «сизифова труда», когда вложено много денег, а результаты нулевые или неудовлетворительные. Издание We Are The Mighty вспоминает пять программ такого «бесполезного» оружия, которые неожиданно закончились успехом.

Изначально «Абрамс» считался неудачной и очень дорогостоящей программой. Танк стал наследником целых двух неудачных попыток сделать основную боевую машину армии — MBT-70 и XM803. И та, и та стоили миллиарды, но так и не сумели дать войскам действительно хороший танк. Поэтому когда началась программа XM1 по созданию танка с газотурбинным двигателем (им и стал в итоге «Абрамс»), к ней многие отнеслись скептически.

Первые прототипы, казалось, оправдывали мнение хейтеров. Танки получались слишком большими, тяжелыми и с огромным расходом топлива — многие боялись, что военные опять вложили деньги в «boondoggle». Однако потом была операция «Буря в Пустыне» — и 2000 «Абрамсов» прошли сквозь иракскую армию как нож сквозь масло, потеряв всего 18 машин и ни одного экипажа. А танк стал одним из лучших в мировом танкостроении.

Истребитель F-15



Самолет F-15 стал реакцией на воздушную войну во Вьетнаме, где тяжелые F-4 с преимущественно ракетным вооружением боролись против легких МиГов. Командование ВВС решило, что стране нужен специализированный истребитель завоевания господства в воздухе. Однако программа стоила огромных денег, и даже Конгресс США считал, что цена F-15 сильно завышена, а конструкция чересчур сложна — и самолет, видимо, получился совсем неудачным.

Однако F-15, несмотря на высокую стоимость, имеет официальное соотношение сбитых противников и своих 104:0. Уже эти цифры говорят о том, что вопрос, хороший это самолет или нет, закрыт.

Истребитель F-14 Tomcat



F-14 специально был создан как самолет для флота, чтобы использоваться с авианосцев. Однако на стадии разработки летчики-испытатели столкнулись с тем, что F-14 постоянно сваливался в полете — приходилось катапультироваться. Его критиковали многие, включая министра обороны Роберта Макнамара.

Однако Tomcat успешно показал себя в небе Ливии, Ирака, Афганистана, Боснии; он отлично сражался за Иран, когда тот был лоялен США. По подсчетам, соотношение побед и потерь составляет 164:1. Правда, некоторые оспаривают эту статистику.

Истребитель F-18



Это уже третий истребитель в списке. F-18 стал ответом флота США на постоянно растущие расходы на F-14. Конгресс поручил разработать более дешевый самолет, чтобы использовать его на ТВД, где дешевизна была более важна, чем боевые возможности. В целом F-18 особых надежд не подавал — небольшая дальность, скорость, возможность нести сравнительно мало боеприпасов.

Однако истребитель показал себя с лучшей стороны. Летчики отзывались о нем, как о самолете, побившем «все рекорды по надежности, ремонтопригодности и удобстве в эксплуатации». Он стал главной боевой машиной ВМС США на десятилетия.

B-1 Lancer появился в 1960-х годах, когда главным требованиям к стратегическим бомбардировщикам была высокая скорость, чтобы быстрее преодолеть ПВО противника и суметь оторваться от перехватчиков. Правда, B-1 был задуман как низколетящий самолет, и противовоздушную оборону планировалось преодолевать с помощью маневра. Решение показалось заказчикам неочевидным, и в 1977 году программа была отменена.

Однако в 1981 году Рональд Рейган возродил программу, и требования к самолету были изменены. Скорость B-1 была уменьшена до 1,2 Махов, а бомбовая нагрузка увеличена. В результате самолет оказался удачным и установил почти 50 мировых рекордов по скорости, полезной нагрузке, дальности полета и скороподъемности. До 40% бомб, сброшенных в последних конфликтах США в Югославии, Ираке и Афганистане, приходятся как раз на B1 Lancer.