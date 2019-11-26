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В Минском районе Mazda насмерть сбила пешехода

27.11.2019 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами легковушки в деревне Приморье Минского района, сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, 26 октября, около 19.10, 36-летний водитель Mazda, двигаясь по 21-му километру трассы Колодищи — Заславль, сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


Фото: СК

В результате происшествия 65-летний местный житель от полученных телесных повреждений умер в больнице.

В целях установления обстоятельств данного происшествия следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, сообщить об этом по телефонам: 8 017 302-54-69, 8 029 502-67-42.

 
 
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Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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