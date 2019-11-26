|
В Минском районе Mazda насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами легковушки в деревне Приморье Минского района,
По данным следствия, 26 октября, около 19.10, 36-летний водитель Mazda, двигаясь по 21-му километру трассы Колодищи — Заславль, сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия 65-летний местный житель от полученных телесных повреждений умер в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)