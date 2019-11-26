Пинские спасатели – подтвердили звание лучших по профессии

Источник материала: Пинский Вестник

В Борисове прошли ежегодные соревнования МЧС на определение лучшего по профессии.









В конкурсе «Лучший начальник дежурной смены подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» первое место занял начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 2 старший лейтенант А.С. Клетаница. Еще один пинчанин отличился в конкурсе «Лучший спасатель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» – второе место было отдано командиру отделения ПАСЧ №2 старшине внутренней службы Р.М. Киселю.



Звание «Лучший по профессии» Александр Клетаница подтверждал не раз – второй год подряд он становился лидером среди начальников дежурной смены, до этого был вторым, а еще раньше три года подряд становился лучшим спасателем. Поэтому для участников нынешних соревнований пинчанин был не только самым опытным, но и самым серьезным соперником. В очередной раз Александр Степанович показал высокий уровень мастерства и профессионализма как сотрудник Пинского ГРОЧС.



А.С. Клетаница, выпускник городской СШ №1, на службу в органы МЧС попал в 2008 году после армии. Александр Степанович поработал спасателем-пожарным не только в Пинске, но и в Лунинце и даже Минске . Сейчас у него в подчинении восемь человек – это дружный, слаженный коллектив, с которым легко и комфортно нести службу.



Р.М. Кисель также не первый год участвует в профессиональных соревнованиях. Родом Руслан Михайлович из деревни Охово, в составе Пинского ГРОЧС работает с 2010 года.



Конкурсы МЧС на лучшего по профессии проводятся ежегодно в целях совершенствования профессионального мастерства, повышения уровня знаний и практических навыков в организации тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, выявления лучших работников и популяризации профессии спасателя. Его участники должны были показать свои умения в одном теоритическом и шести практических этапах, которые растянулись на несколько дней. В них входили кросс на три километра, комбинированное силовое упражнение на перекладине, преодоление полосы психологической подготовки с элементами боевой работы, работа в изолирующем противогазе, спасение людей с помощью альпинистского снаряжения, спасение людей на воде и многое другое.







И водители не отстают…





В начале октября в Бресте завершился финальный этап республиканского конкурса «Лучший водитель подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». В двухдневных соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие 27 человек, среди которых двое пинчан. Это водитель пожарной аварийно-спасательной части № 2 Пинского ГРОЧС прапорщик внутренней службы Н.Н. КОЗИЦКИЙ, занявший второе место в индивидуальном конкурсе на пожарном аварийно-спасательном автомобиле, и водитель штаба ликвидации Пинского ГРОЧС старший сержант Д.В. ВОДЧИЦ, ставший вторым в индивидуальном конкурсе на специальном легковом автомобиле МЧС. Пинчане выступали в составе сборной команды областного управления МЧС, которая заняла третье общекомандное место. Первая часть конкурса включала тест на знание правил дорожного движения – участники отвечали вопросы, каждый из которых имел от 2 до 5 вариантов ответов, и лишь один был правильным. В нынешнем году в качестве новшества учитывалось и затраченное на ответы время. Во второй части спасатели прошли индивидуальный конкурс по вождению в двух категориях: безукоризненное управление автоцистерной и специальным легковым автомобилем. Николай Николаевич Козицкий – опытный сотрудник Пинского ГРОЧС: водителем здесь он трудится 19 лет. Окончил среднюю школу №17, затем мясо-молочный техникум, после службы в армии несколько лет проработал водителем в ОАО «Кузлитмаш». В конкурсах профессионального мастерства участвует четвертый год подряд, считает, что подобные соревнования дают положительный опыт в служебной деятельности. У молодого водителя штаба ликвидации Пинского ГРОЧС старшего сержанта Д.В. Водчица не такой большой опыт работы, но рвения и старания ему не занимать. Дмитрий Владимирович родом из Пинска, окончил среднюю школу №8 и аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева. Сотрудником Пинского ГРОЧС стал в 2015 году и за этот короткий период уже успел продемонстрировать высокий уровень знания своей специализации.

«Пiнскi веснiк» поздравляет сотрудников ГРОЧС с яркой и заслуженной победой!



Анна ВЕРЕНИЧ

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