7 бюджетных идей для украшения дома к Новому году

Источник материала: Вороновская газета





Яркие подсвечники, праздничные гирлянды и оригинальные елочные игрушки.

Рассказываем, как найти применение подручным и, казалось бы, ненужным вещам и сделать из них предметы декора.



1. Атмосфера праздника с помощью свечей



Чтобы новогодняя ночь стала по-настоящему особенной, приглушите свет и расставьте по дому свечи. Подсвечники вы можете сделать своими руками: для этого подойдут банки, цветочные горшки, шишки и даже коричные палочки.













2. Сделано с любовью

Елочные игрушки тоже можно сделать своими руками — например, слепить из пластилина или сшить из фетра или бархата. А если вы не любите шить, попробуйте сделать игрушки из прозрачных шаров или старых лампочек. Для этого покройте стеклянную поверхность клеем и опустите шар или лампочку в плошку с блестками.









3. Больше огоньков

Светящиеся гирлянды гарантированно создадут новогоднее настроение. Повесьте их буквально везде: на перилах лестницы, потолке и стенах, вдоль шкафов и дверных проемов и, конечно же, на елке. Сделать гирлянды можно самостоятельно – например, из гофрированной бумаги или фольги.









Красивые новогодние украшения также можно сделать из шишек. Для этого достаточно прикрепить шишки к ленте или тонкой бечевке. Теперь осталось развесить гирлянды по всему дому — на радость близким.





4. Узоры на окнах.

Не забудьте про декор окон и нарисуйте красивые морозные узоры. Для этого вырежьте трафареты из плотной бумаги и приготовьте краску: смешайте зубную пасту с водой до густого состояния. Теперь осталось приложить трафареты к окнам и промокнуть их губкой.









5. Елка в стиле ретро

Елку можно украшать не только мишурой, гирляндами или новогодними игрушками. Сделайте праздник ярче и повесьте на дерево распечатанные семейные фотографии — такой оригинальный декор точно никого не оставит равнодушным.









6. Вместо елки

Маленькая квартира – не повод отказываться от елки. Тем более что традиционную ель вполне можно перенести на стену: нарисовать или составить ее силуэт из отдельных мелких предметов. Получится настоящий арт-объект!







7. Украшение стола

Не забудьте украсить обеденный стол: привычную скатерть дополните настольной дорожкой с ярким рисунком. А классические льняные салфетки можно украсить веточкой ели или розмарина, сложить в фигурку снеговика или елочки. Картину дополнят ароматные свечи и новогодние венки.









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