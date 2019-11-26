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Вороновские нотариусы проконсультируют бесплатно
27.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
29 ноября в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию населения по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, приуроченная ко Дню юриста. В течение рабочего дня получить бесплатную консультацию граждане смогут в порядке живой очереди с 8:00 до 17:00.
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29 ноября в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию населения по вопросам, связанным с совершением...
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