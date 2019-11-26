|
В Бресте под колеса авто едва не попали два школьника, которые перебегали дорогу на мигающий зеленый
Источник материала: Tut.by
В Бресте водитель легковушки чуть не сбил двух школьников, которые перебегали дорогу по пешеходному переходу на мигающий зеленый.
Видео:
Инцидент произошел 25 ноября на улице Колесника напротив средней школы № 1. На записи с наружной камеры видеонаблюдения видно, как двое детей выбежали за ворота учебного заведения и побежали к пешеходному переходу. В это время на улицу Колесника с Вульковской повернула легковушка. Водитель успел экстренно затормозить перед первым школьником, который перебегал дорогу на мигающий зеленый. Едва водитель начал движение, как перед автомобилем выскочил второй.
К счастью, в обоих случаях столкновения удалось избежать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте под колеса авто едва не попали два школьника, которые перебегали дорогу на мигающий зеленый
Видеофакт о том, как делать нельзя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)