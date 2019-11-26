В Бресте под колеса авто едва не попали два школьника, которые перебегали дорогу на мигающий зеленый

Источник материала: Tut.by

В Бресте водитель легковушки чуть не сбил двух школьников, которые перебегали дорогу по пешеходному переходу на мигающий зеленый.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

Инцидент произошел 25 ноября на улице Колесника напротив средней школы № 1. На записи с наружной камеры видеонаблюдения видно, как двое детей выбежали за ворота учебного заведения и побежали к пешеходному переходу. В это время на улицу Колесника с Вульковской повернула легковушка. Водитель успел экстренно затормозить перед первым школьником, который перебегал дорогу на мигающий зеленый. Едва водитель начал движение, как перед автомобилем выскочил второй.

К счастью, в обоих случаях столкновения удалось избежать.